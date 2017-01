Werkweigeraar Payet blijft in benarde situatie: ‘We vragen slechts één ding’

West Ham United heeft nog maar eens benadrukt dat Dimitri Payet deze maand niet wordt verkocht. De sterspeler van the Hammers weigerde zaterdagmiddag in actie te komen tegen Crystal Palace en aast naar verluidt op een terugkeer naar Olympique Marseille. David Sullivan, een van de twee voorzitters van West Ham, wil daar niet aan meewerken.

"Het standpunt van het clubbestuur is dat we Dimitri niet willen verkopen", verklaarde Sullivan kort voor de wedstrijd tegen Crystal Palace in de Engelse media. "We hoeven hem niet te verkopen om financiële of andere redenen. We zullen hem dus niet verkopen in deze transferperiode."

"Het enige wat we vragen, is dat hij dezelfde toewijding toont aan West Ham United als de club en de supporters richting hem hebben gedaan door zijn contract te respecteren", concludeert de covoorzitter. Payet ligt vast tot medio 2021 en heeft meer ijzers in het vuur dan Olympique Marseille, want ook Liverpool, Manchester United, Arsenal en Chelsea zouden de situatie volgen.