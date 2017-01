Doemscenario dreigt voor Heerenveen: ‘Aanvoerder mogelijk maanden buitenspel’

Trainer Jurgen Streppel gaf vrijdag aan dat sc Heerenveen het bij de competitiehervatting tegen ADO Den Haag dit weekeinde zal moeten stellen zonder Stijn Schaars. De ervaren middenvelder kampt met een enkelblessure, maar de fysieke klachten zijn wellicht ernstiger dat aanvankelijk werd gedacht. Fean Online meldt zaterdag dat gevreesd wordt voor een stressfractuur.

Een dergelijke kwetsuur zou Schaars maandenlang buitenspel zetten en een flinke streep door de rekening betekenen voor de Friezen. De 33-jarige Gendtenaar streek afgelopen zomer neer in het Abe Lenstra Stadion en is een van de drijvende krachten achter het succes van Heerenveen, dat de eerste seizoenshelft afsloot met een vijfde plaats.

Schaars kampt al langer met enkelproblemen en de revalidatieperiode die normaal gesproken staat voor een dergelijke blessure, is minimaal drie maanden. Eerder deze jaargang miste de routinier de wedstrijd tegen Ajax al vanwege vergelijkbare klachten. "Stijn speelt alleen als hij echt fit is. We nemen geen risico", zei Streppel destijds.