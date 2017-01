‘Twijfels doen pijn van binnen, maar ik ben de beste spits van Liverpool’

Daniel Sturridge kent een fraai moyenne in de Premier League sinds hij Chelsea in 2012 inruilde voor Liverpool: in 81 competitiewedstrijden voor the Reds scoorde de spits 45 keer. Toch bestaan er twijfels over de Engelsman, die voornamelijk toe lijken te schrijven aan zijn blessurerijke verleden.

"Dat doet pijn van binnen, maar het hoort erbij", vertelt de 28-jarige Sturridge in gesprek met Sky Sport. "Elke speler maakt mee wat ik nu ervaar, dus het is niet iets om boos over te worden. Je moet jezelf oprapen, karakter tonen, je beste beentje voorzetten en alles geven zodra je op het veld staat."

Sturridge moet het dit seizoen onder manager Jürgen Klopp doorgaans doen met invalbeurten bij Liverpool, maar kan mogelijk profiteren van de tijdelijke afwezigheid van aanvalsleider Sadio Mané, die deze maand met zijn vaderland Senegal deelneemt aan de Afrika Cup. ''Ik geloof dat ik de beste spits ben die Liverpool heeft, dat is mijn mening", besluit de 25-voudig international.