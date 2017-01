Kane met drieklapper grote man bij eenvoudige zege Tottenham Hotspur

Tottenham Hotspur heeft in een weekend waarin concurrenten als Manchester United en Liverpool elkaar treffen uitstekende zaken gedaan. The Spurs waren in eigen huis veel te sterk voor een onmachtig West Bromwich Albion, dat niet mocht klagen met een relatief bescheiden 4-0 nederlaag. Tottenham legt zodoende voor in ieder geval een paar uur beslag op de tweede plaats in de Premier League, op vier punten achter koploper Chelsea.

De ploeg van Mauricio Pochettino, die in zijn selectie geen plek had voor Vincent Janssen, was op White Hart Lane vanaf de eerste minuut ongenaakbaar en de openingstreffer liet dan ook niet lang op zich wachten. Christian Eriksen vond na een aanval over een aantal schijven met een slim steekballetje Harry Kane, die de 1-0 in de touwen joeg. De Deen was een kwartier later ook betrokken bij de tweede Londense goal: zijn schot werd door Gareth McAuley, die het eigen doelpunt op zijn naam kreeg, van richting veranderd, waardoor Ben Foster kansloos was.

De thuisploeg ging na de thee vrolijk verder waar het gebleven was en een poging van Toby Alderweireld kon nog maar net onschadelijk gemaakt worden door Foster. Met nog een klein halfuur te gaan kreeg Tottenham wel een domper te verwerken toen Jan Vertonghen kermend naar de grond ging en met een enkelblessure van het veld af moest. Het slotakkoord kwam op naam van Kane: de aanvalsleider rondde eerst op fraaie wijze een voorzet van Kyle Walker af, waarna hij met nog een kleine tien minuten te gaan ook de 4-0 binnen knalde.