‘Arsenal, Liverpool en Chelsea zijn fantastisch, maar de druk is hier groter’

De laatste landstitel van Manchester United dateert van bijna vier jaar geleden en de achterstand op koploper Chelsea in de Premier League bedraagt inmiddels alweer tien punten. Verdediger Phil Jones erkent dat de druk op the Red Devils groter is dan ooit.

"Niemand zal druk ervaren zoals wij bij United", stelt de 24-jarige mandekker in gesprek met The Times. "Real Madrid en Barcelona wellicht, maar United is uniek wat betreft de druk die hier elke dag heerst. Op de training is de standaard zo hoog. Deze club heeft een geweldige historie en de drang naar succes zal altijd blijven."

"In dat opzicht verschillen we van Arsenal, Liverpool, Chelsea en Tottenham Hotspur. Dat zijn fantastische clubs met veel geld en goede spelers, maar de druk die je ervaart zodra je naar United komt, is enorm groot", besluit Jones, die sinds de zomer van 2011 actief is op Old Trafford. Zondagmiddag wacht de topper met aartsrivaal Liverpool, dat tweede staat en een voorsprong van vijf punten heeft op United.