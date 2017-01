Ajax-captain bekent: ‘Ik denk meer na over een transfer dan twee jaar geleden’

Davy Klaassen brak in 2014 definitief door bij Ajax en is sindsdien niet meer weg te denken uit het eerste elftal van de Amsterdammers. De middenvelder is inmiddels aanvoerder en groeide uit tot Oranje-international. Een volgende stap lonkt allicht voor Klaassen, wiens huidige contract bij Ajax doorloopt tot medio 2019.

"Ik vind het oprecht moeilijk hier iets over te zeggen", vertelt de 23-jarige Hilversummer desgevraagd aan Ajax Life. "Ik kan wel gaan roepen dat ik er klaar voor ben en in de zomer weg wil, maar als ik een slechte tweede seizoenshelft speel, kan het zomaar zijn dat ik er gevoelsmatig nog niet klaar voor ben. Bovendien heb ik het naar mijn zin bij Ajax en voel ik me een kind van de club."

"Kijk, ik denk er wel meer over na dan twee jaar geleden'', geeft Klaassen toe. "Dat lijkt me logisch. Het moment komt steeds dichterbij. Maar of dat komende zomer is of een jaar later, weet ik nog niet. Ik sluit niets uit." Ajax hervat de competitie zondag met een uitduel bij PEC Zwolle. Het elftal van Peter Bosz staat tweede in de Eredivisie en kijkt tegen een achterstand van vijf punten aan op koploper Feyenoord.