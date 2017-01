Giroud hoopt op jawoord vedetten: ‘Dat willen wij, maar het is aan hen’

Arsenal verlengde afgelopen week de contracten van een drietal spelers. Laurent Koscielny, Francis Coquelin en Olivier Giroud verbonden allen hun toekomst aan de Noord-Londense club, die ook nog spoedig de verbintenissen van sterspelers Alexis Sanchez en Mesut Özil wenst open te breken. Giroud is hoopvol dat ook het tweetal haar jawoord binnen afzienbare tijd aan the Gunners zal geven.

"Uiteraard hopen we dat zij hetzelfde zullen doen, maar het is aan de spelers", vertelt de Franse spits aan Sky Sports over zijn teamgenoten. Het contract van zowel Alexis als Özil loopt nog achttien maanden door in het Emirates Stadium. "Ik wilde heel graag een nieuw contract signeren en ik weet niet wat zij willen, maar hopelijk zullen zij hetzelfde doen."

De dertigjarige Giroud kwam in 2012 over van Montpellier en hoewel hij sindsdien nimmer onomstreden is geweest, is de aanvaller een gewaardeerde kracht in het keurkorps van manager Arsène Wenger. "Ik wilde mijn avontuur hier continueren'', vervolgt Giroud, die nu tot medio 2020 vastligt bij Arsenal. "Ik ben heel blij met het tekenen van een nieuw contract. Er werd al een aantal maanden over gesproken en ik ben blij dat het nu eindelijk is afgerond. Ik voel me goed in de Arsenal-familie en ik wil graag wat meer prijzen winnen."