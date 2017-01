‘Met Feyenoord ging het twee keer net mis, dan wordt het nu wel tijd’

Lex Immers begon prima bij Cardiff City, maar na een tegenvallende eerste seizoenshelft liet de middenvelder in onderling overleg zijn contract bij the Bluebirds ontbinden. Immers werd daarna al snel gelinkt aan een terugkeer naar de Eredivisie, waar ADO Den Haag wel wat zou zien in een terugkeer van de ‘verloren zoon’.

Club Brugge was er echter snel bij, waarna voor Immers de keus snel gemaakt was. Hij hoopt in België eindelijk een keer met die felbegeerde landstitel in de handen te staan: “Met Feyenoord heb ik twee keer net naast een prijs gegrepen, dan wordt het nu wel tijd. Want op een promotie met ADO Den Haag na, heb ik niets gepakt”, vertelde hij in gesprek met Het Laatste Nieuws.

Immers komt in Brugge voormalig ploeggenoot bij Feyenoord Ruud Vormer tegen. Die middenvelder is echter niet de enige bekende die voor Club speelt: “Dat is zeker een voordeel. Maar ik kende nog wel een aantal jongens. Stefano Denswil en Ricardo van Rhijn ken ik van de wedstrijden tegen Ajax. Dat zijn aardige jongens, de klik was er onmiddellijk. Timmy Simons van PSV en Claudemir van Vitesse. Zelfs Tomás Pina, omdat we in de voorbereiding vaak tegen Spaanse clubs speelden.”