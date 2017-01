PEC Zwolle haalt opvolger Brama in huis: ‘Wil mezelf ontwikkelen’

PEC Zwolle heeft zich zaterdag versterkt met de Zweed Erik Israelsson. De middenvelder komt per direct over van Hammarby IF en wordt door de Blauwvingers gezien als de opvolger van de naar FC Utrecht vertrokken Wout Brama. Voor Israelsson is het de eerste keer dat hij buiten de Zweedse landsgrenzen aan de slag gaat.

“Ik ben heel blij met deze overgang. PEC Zwolle kende ik al via Denni Avdic die hier gespeeld heeft en de afgelopen week heb ik veel beelden van de club via Youtube bekeken”, laat hij via de officiële kanalen van zijn nieuwe club weten. “De komende tijd wil ik een bijdrage leveren om met het team te stijgen op de ranglijst. Ook wil ik mijzelf als voetballer verder ontwikkelen en is het motiverend om voor het eerst in mijn carrière buiten de Zweedse landsgrenzen te voetballen.”

Technisch directeur Gerard Nijkamp toont zich eveneens verguld met de transfer. Hij noemt Israelsson een dynamische middenvelder met scorend vermogen die het de afgelopen jaren goed heeft gedaan in de Allsvenskan: “We zijn blij dat we met hem een speler hebben gevonden die direct van waarde kan zijn voor ons team.” De middenvelder heeft in Zwolle zijn krabbel gezet onder een contract voor 2,5 jaar.