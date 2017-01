‘Of ik druk voel om Babel te vervangen? Ik ben een ander type speler’

Ola John staat sinds 2012 onder contract bij Benfica, maar de enkelvoudig Oranje-international is met Deportivo La Coruña, na Hamburger SV, Reading en Wolverhampton Wanderers, alweer toe aan zijn vierde verhuurperiode. In Galicië hoopt de in Liberia geboren vleugelflitser weer aan speeltijd toe te komen, met wellicht een langer verblijf in het vooruitzicht.

“Ik ben erg blij om hier te zijn. Deportivo is een prachtige club met een geweldige historie en LaLiga is een mooie competitie”, vertelt hij in gesprek met Marca. “De mensen bij de club hebben mij een goed gevoel gegeven. Of ik ook na dit seizoen nog hier blijf? Dat hangt ervan af hoe het gaat lopen. Als ik doelpunten maak en goed speel, zullen jullie mij hier volgend seizoen weer terugzien.”

John treedt in het Estadio Riazor in de voetsporen van de naar Besiktas vertrokken Ryan Babel. De ex-Ajacied maakte in zijn halve jaar bij Deportivo veel indruk, weet ook John: “Of ik de druk voel om hem te vervangen? Ik ben een ander type speler. Zo gaat het in het voetbal, er zijn spelers die komen en spelers die gaan, maar de druk is er altijd. Babel heeft mij in ieder geval verteld dat het een mooie club is, echt een familie en dat is waar het om draait.”