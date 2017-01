‘Dat ik de eerste minderjarige captain ben is alleen leuk voor statistieken’

Jong Ajax opende vrijdagavond de tweede seizoenshelft met een doelpuntloos gelijkspel tegen FC Emmen. De Amsterdammers beleefden ondanks het tegenvallende resultaat wel een bijzondere primeur: verdediger Matthijs de Ligt ging als aanvoerder het veld op en werd zo de eerste minderjarige captain in de geschiedenis van het Nederlands betaald voetbal.

“Er veranderde niet veel. Ik had alleen een band om. Dat coachen doe ik al, het is niet dat ik meer mijn verantwoordelijkheden neem”, blikt hij terug tegenover Ajax TV. “Ben ik de eerste minderjarige aanvoerder in het Nederlandse voetbal ooit? Dat is leuk voor de statistieken, maar wat voor mij telt is dat we hier drie punten hadden moeten pakken.”

Trainer Marcel Keizer koos met De Ligt als aanvoerder bewust voor een speler met leidinggevende capaciteiten, die zich ook al vaak bij de hoofdmacht van Ajax mag melden. Verder geeft de coach aan dat er niet te veel achter zijn keuze gezocht moet worden.