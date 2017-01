Conte: ‘Dit team heeft hem nodig, hij blijft gewoon bij Chelsea’

Vorig jaar werd er volop gespeculeerd over een vertrek van John Terry bij Chelsea, maar nadat de verdediger zijn contract met een jaar verlengde leek hij in ieder geval het seizoen af te gaan maken op Stamford Bridge. Onder Antonio Conte vervult de captain echter een rol op de achtergrond en onlangs doken er geruchten op dat AFC Bournemouth de stopper graag zou willen huren.

Conte heeft nu echter laten weten niet van plan te zijn om afscheid te nemen van zijn verdediger: “Om eerlijk te zijn heeft hij het er met mij niet over gehad. En ik spreek John iedere dag. Hij is een belangrijke speler voor ons, of hij nog speelt of niet, omdat hij belangrijk is in de kleedkamer. Dit team heeft hem nodig. Hij is een geweldige speler, maar ook een geweldig persoon. Ik herhaal het nog een keer: John blijft bij ons. Hij is onze speler, hij maakt deel uit van mijn team”, vertelt de Italiaan aan The Guardian.

“Als hij besluit een punt achter zijn loopbaan te zetten, zou hij heel goed als manager aan de slag kunnen gaan. Hij is slim en hij begrijpt het voetbal”, gaat Conte verder. “Maar alleen als hij klaar is. Voor nu moeten we hem nog laten spelen.”