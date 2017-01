FC Utrecht-aanwinst spreekt ambitie uit: ‘Wil nog altijd naar de absolute top’

Zakaria Labyad vertrok in 2012 met hoge verwachtingen van PSV naar Sporting Portugal, maar zijn periode in Lissabon verliep niet zoals verwacht. Hij speelde er weinig, werd tussendoor nog aan Vitesse en het Engelse Fulham verhuurd en zat het afgelopen halfjaar zonder club. Bij FC Utrecht hoopt hij weer aan spelen toe te komen.

“De mensen die mij haalden, werden na zes maanden weggestuurd. Er kwam een nieuw bestuur en zij wilden de kosten drukken en mijn salaris verminderen. Daar ging ik niet mee akkoord”, blikt hij tegenover de NOS terug op zijn tijd in Portugal. “Ik zie mijn tijd bij Sporting niet als mislukt, maar als een ervaring. Ik ben blij dat ik het heb meegemaakt op jonge leeftijd. Zo kan het gaan in het buitenland.”

Labyad is geboren en getogen in Utrecht en hij is blij dat hij weer terug is in zijn oude stad, in de buurt van familie en vrienden. De middenvelder vindt het dan ook mooi dat hij de fans kan laten zien dat er weer een echte Utrechter in de Galgenwaard gaat spelen, al kijkt hij ook alvast verder: “Dat dit nu mijn weg is, accepteer ik ook gewoon. Het is het lot. Maar ik wil nog altijd naar de absolute top.”