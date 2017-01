‘Hij heeft het in zich om de aanvoerder van Manchester United te worden’

Wayne Rooney draagt de aanvoerdersband bij Manchester United, maar José Mourinho sluit niet uit dat Paul Pogba in de toekomst de captain van the Mancunians wordt. De manager acht de Fransman er geschikt voor.

“Ik denk dat hij het in zich heeft. Hij heeft het charisma, de ambitie, de mentaliteit en hij is een goede professional. Dus ik denk dat hij het wel heeft, ja. Als je zo jong bent en over alle ingrediënten beschikt, dan kun je het doen”, zo wordt Mourinho geciteerd door de Engelse media.

De 23-jarige Pogba kreeg in het begin van het seizoen nog de nodige kritiek te verwerken, maar laat tegenwoordig steeds vaker zien belangrijk te kunnen zijn voor Man United. “Hij speelt enorm goed, maar de rest van het team speelt ook goed. Wat ik verwacht, is dat het team goed speelt en dat Pogba zijn niveau haalt. En dat doet hij al regelmatig.”