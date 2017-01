‘PSV kiest er toch weer voor om een koopclub te zijn’

PSV verzekerde zich op oudejaarsdag van de diensten van Marco van Ginkel en hoopt dat de middenvelder net zo beslissend zal zijn als in het voorgaande voetbaljaar. Daarin maakte de huurling van Chelsea acht doelpunten in zestien duels. Analyticus Aad de Mos is echter nog niet overtuigd.

De Mos vindt dat het onzin is om te beweren dat Van Ginkel PSV kampioen heeft gemaakt en noemt hem ‘een hype’: “Bryan Smeets heeft PSV kampioen gemaakt, in combinatie met de fout van Frank de Boer om Arek Milik te wisselen. Anders had niemand het over Van Ginkel gehad.” De trainer in ruste voegt eraan toe dat Van Ginkel een ‘heel goede voetballer’ is, maar dat PSV reeds over genoeg middenvelder beschikt.

Scout Piet de Visser is enthousiaster en spreekt in gesprek met de NOS van ‘een winsituatie voor alle partijen’, maar Pierre van Hooijdonk deelt die mening niet. De oud-spits vindt Van Ginkel een uitstekende voetballer, maar vindt niet dat er een middenvelder gehaald had hoeven worden. “PSV wordt geroemd om zijn jeugdopleiding, maar kiest er nu toch weer voor om een koopclub te zijn.”