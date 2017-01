‘Het was een eer om voor zo’n grote club als Man United te spelen’

Morgan Schneiderlin mag zich sinds donderdag speler van Everton noemen en de middenvelder kan niet wachten om zijn kwaliteiten aan de supporters te tonen. De 27-jarige Schneiderlin zegt in een interview met talkSPORT dat hij zich prettig voelt bij ‘de hoge verwachtingen’ van het elftal.

“Everton wil mooie dingen bereiken en wil het gat tot de top zes dichten. We zullen zien wat er in de tweede seizoenshelft gaat gebeuren. We moeten proberen om iedere wedstrijd beter te worden om een goede basis te leggen voor volgend seizoen. We moeten in de top zes eindigen, want dat is waar deze club thuishoort”, aldus Schneiderlin, die het in dienst van Man United tot vijftig officiële wedstrijden schopte.

Een onbetwiste basiskracht is de Fransman er nooit geweest, al wenst hij daar niet lang bij stil te staan. Hij is immers vooral dankbaar voor de kansen die hij op Old Trafford heeft gekregen: “Het was een eer om voor zo’n grote club te spelen. Daar heb ik mijn hele leven voor gewerkt en mijn prestaties van Southampton zorgden er uiteindelijk voor dat ik naar Man United kon. Ik wil iedereen bij Man United graag bedanken.”