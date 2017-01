‘Koeman raakt gecharmeerd van PSV’er en wil zakendoen’

Zonder zijn debuut in het eerste elftal te hebben gemaakt, neemt Jurich Carolina mogelijk afscheid van PSV. De achttienjarige linkerverdediger heeft zich volgens De Telegraaf namelijk in de kijker gespeeld bij Everton.

Carolina tekende in juni 2015 een contract tot de zomer van 2018 en als Everton dus daadwerkelijk zaken wil doen, dan zal men met een transfersom over de brug moeten komen. Het is onduidelijk of Ronald Koeman het talent deze maand of mogelijk in de zomer pas wil hebben.

Carolina, geboren in Willemstad, speelde eerder voor Fortuna Sittard en AZ. Hij kwam in dienst van de beloften van PSV tot dusverre tot achttien wedstrijden.