‘Juventus betaalt maximaal tien miljoen euro en legt talent vast’

Juventus gaat zich versterken met Riccardo Orsolini. De negentienjarige rechtsbuiten komt voor naar verluidt vijfenhalf miljoen euro over van Ascoli en door variabelen zou dat bedrag nog op kunnen lopen tot tien miljoen. Orsolini maakt het seizoen wel op huurbasis af voor zijn huidige werkgever.

“Het is rond en we hoeven alleen nog te tekenen. Riccardo is een speler van Juventus”, aldus zaakwaarnemer Donato Di Campli in gesprek met Rai Sport. “We bedanken de clubs die interesse hebben getoond, waaronder Napoli, Atalanta, Bologna, Fiorentian en Sampdoria, maar de speler heeft er lang over nagedacht en heeft voor Juventus gekozen.”

De international van Italië Onder-20 komt uit de jeugdopleiding van Ascoli en speelde tot dusverre 31 duels in het eerste elftal. Daarin kwam hij tot vier doelpunten en vijf assists. Zijn huidige contract bij Ascoli loopt nog tot de zomer van 2019 door.