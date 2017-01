‘Dan heb je nauwelijks nog iets te melden, het is constant hetzelfde’

Giovanni van Bronckhorst haalt zelden de krantenkolommen met een pikante uitspraak, maar daar is de trainer van Feyenoord ook niet op uit. Hij vertelt in een interview met het Algemeen Dagblad dat hij beseft ‘een grote verantwoordelijkheid’ te hebben en dat hij zich daarom niet altijd uitspreekt.

De oud-linksback weet dat hij door sommigen als ‘saai’ wordt gezien: “Als je zeven keer in drie weken een wedstrijd speelt en continu moet vooruit- en terugblikken, dan heb je op een gegeven moment nog nauwelijks iets te melden. Je vertelt dan toch voortdurend hetzelfde? Maar of je dat saai moet noemen?”, aldus Van Bronckhorst.

De 41-jarige oefenmeester voegt eraan toe dat hij altijd ‘op zijn hoede’ is omdat hij in zijn huidige functie niet alles kan of mag vertellen. “Het is een vorm van bescherming dat ik niet overal diep op inga. Bescherming van mezelf, maar ook van mijn elftal.”