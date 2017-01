‘Ik kan me niet voorstellen dat je nu wil vertrekken bij Feyenoord’

Rick Karsdorp gaat ervan uit dat de selectie van Feyenoord intact blijft. De rechterverdediger weet dat spelers als Eljero Elia en Terence Kongolo in verband worden gebracht met een transfer, maar Karsdorp vertrouwt erop dat zij blijven.

“We lezen dingen en als je goed bent met een bepaalde speler heb je het daar over”, aldus de 21-jarige Karsdorp in gesprek met De Telegraaf. “Ik kan niet in de hoofden van andere jongens kijken, maar ik kan me niet voorstellen dat je wil vertrekken bij de club als je zo’n grote kans hebt om voor het eerst kampioen van Nederland te worden.”

Karsdorp bereidt zich met Feyenoord voor op de uitwedstrijd van komende zondag tegen Roda JC Kerkrade, de huidige nummer zeventien van de Eredivisie. Feyenoord staat met 42 punten bovenaan en heeft vijf punten meer dan Ajax.