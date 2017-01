Sinkgraven: ‘Hij haalde op deze manier het Nederlands elftal’

Daley Sinkgraven werd in september in de bekerwedstrijd tegen Willem II als linkerverdediger opgesteld en doet het op die positie uitstekend. De linkspoot voelt zich zelf ook senang met zijn nieuwe rol in het eerste elftal van Ajax.

“Het was een verrassing, maar het gaat steeds beter en dan wordt het automatisch leuker”, aldus Sinkgraven in gesprek met De Telegraaf. Hij vertelt dat Peter Bosz op het idee kwam om hem als back op te stellen na een gesprek met Tonny Bruins Slot. Laatstgenoemde maakte bij Barcelona mee hoe Johan Cruijff uiteindeljik besloot om middenvelder Sergi in de verdediging te zetten en die mutatie pakte goed uit.

“Naast Sergi is Arthur Numan natuurlijk ook een heel mooi voorbeeld voor me. Hij haalde op deze manier het Nederlands elftal”, aldus Sinkgraven, die een terugkeer op het middenveld nog niet uit zijn hoofd heeft gezet. “Maar het is nu zaak om zo veel mogelijk te leren als verdediger. Dat maakt me uiteindelijk als middenvelder ook multifunctioneler.” Sinkgraven speelde tot dusverre 57 wedstrijden voor Ajax.