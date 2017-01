‘Blind moet zich grote zorgen maken om Janssen’

Vincent Janssen deed vorige week zondag zestig minuten mee tegen Aston Villa (2-0), maar kon het verschil niet maken en werd vervangen door Dele Alli. Na die wissel scoorden the Spurs via Ben Davies en Heung-Mon Son prompt twee keer en volgens Wim Kieft moet Janssen zich zorgen maken.

Kieft schrijft in zijn column voor De Telegraaf dat hij zich ‘dood is geschrokken’ van Janssen: “Wat het veld kwam aflopen, was een zwaar aangeslagen speler, het hoofd naar beneden, die heel klein leek tussen al die reuzen op het veld. Zelfs tegen Aston Villa zag je dat het goede gevoel ontbrak bij Janssen”, aldus de analyticus.

De oud-spits voegt eraan toe dat hij vreest dat de 22-jarige Janssen net als Memphis Depay op een ‘dood spoor’ terecht kan komen: “Geeft Tottenham Janssen nog lang de tijd? Zelfs die Zuid-Koreaan lijkt hem voorbij gestreefd en over Kane hoeven we het helemaal niet te hebben (...) Intussen moet Danny Blind zich grote zorgen maken om de stagnerende ontwikkeling van Janssen, want treedt er geen verbetering in dan heeft het zijn weerslag op Oranje.”