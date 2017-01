‘Het derde moment met die speler, volgens mij gewoon een slaande beweging’

Danny Makkelie was vrijdag de meest besproken persoon tijdens Go Ahead Eagles - AZ (1-3). De arbiter kende in de slotfase aan weerszijden een strafschop toe, terwijl hij ook discutabele gele kaarten gaf. AZ kreeg er vier in de laatste tien minuten en dat kan John van den Brom niet bekoren. De trainer zoekt de schuld in eerste instantie bij zichzelf.

"Dit is een wedstrijd waarin je normaal met nul gele kaarten van het veld stapt. Het was helemaal niet hard. Ik denk dat de spelers goed in de duels kwamen, maar zeker respect voor elkaar hadden. Dan is het zonde dat wij toch vier gele kaarten krijgen. Dat is niet verstandig", stelt Van den Brom bij FOX Sports. De gele kaart van clubtopscorer Wout Weghorst noemt de oefenmeester 'dom' en 'zonde'.

Met dat eerste oordeel is Weghorst het niet eens. De maker van het openingsdoelpunt mengde zich in een opstootje tussen Alireza Jahanbakhsh en Rochi Achenteh. "Het is het derde moment met die speler. Volgens mij is het gewoon een slaande beweging. Vervolgens gaan zij met de koppen tegen elkaar", vertelt Weghorst. Hij geeft aan dat hij erop af ging om de kemphanen uit elkaar te halen. Makkelie zag Weghorst aankomen en gaf 'gelijk' geel. "Ik zeg verder niets, doe verder niets, misschien is het mijn postuur."