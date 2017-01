PSV deelt razendsnel contract uit: ‘Ik probeer te leren van Zlatan en Griezmann’

Yorbe Vertessen heeft vrijdag zijn eerste profcontract ondertekend. De zestienjarige aanvaller, die uitkomt voor PSV Onder 16, zette zijn krabbel onder een verbintenis tot medio 2019. Hij heeft de ambitie om uiteindelijk door te breken in het Philips Stadion.

"Nu begint het eigenlijk pas, ik ga er alles aan doen om hier, in dit stadion te mogen spelen", vertelt de Belg, die als jochie in 2009 werd gescout bij Westerloo en sindsdien in de Eindhovense jeugdopleiding speelt. In gesprek met PSV TV omschrijft Vertessen zichzelf als een 'snelle goaltjesdief' en hij neemt een voorbeeld aan enkele wereldtoppers.

"Ik probeer te leren van Zlatan Ibrahimovic en Antoine Griezmann. Dat zijn voorbeelden voor mij. De komende jaren ga ik er alles aan doen de beste aanvaller van de jeugdteams te worden", aldus Vertessen, die zondag zijn zestiende verjaardag vierde. PSV is er dus razendsnel bij, want voetballers mogen vanaf hun zestiende een contract ondertekenen.