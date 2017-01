Guardiola stuurt Spanjaard naar Breda: ‘Hij zei: ’kom terug als een man‘’

Manu García hoopt in de tweede seizoenshelft minuten te gaan maken voor NAC Breda, dat de middenvelder op huurbasis overneemt van Manchester City. De Spanjaard werd op vijftienjarige leeftijd door de Engelse grootmacht weggeplukt uit de jeugdopleiding van Sporting Gijón, maar van een doorbraak op het eiland kwam het nog niet. García koos voor een overstap naar het Rat Verlegh Stadion na een gesprek met City-manager Josep Guardiola.

"Hij zei tegen mij: 'Het is goed als je een tijdje ergens anders gaat spelen. Ik wil dat je terugkomt als een man'", vertelt de negentienjarige spelmaker aan BN/De Stem. "In Spanje is daar een mooi woord voor: curtir. Net als bij goeie ham. Eerst goed laten rijpen voordat die smaakvol wordt."

Garciá werd eerder door City uitgeleend aan Deportivo Alavés, maar daar kon hij geen potten breken. "Het voetbal lag mij niet. Te verdedigend en te weinig met de bal", countert de belofte. "De filosofie van NAC sluit beter bij mij aan. Alles met de bal en jonge spelers die een kans krijgen om beter te worden. Door de gesprekken die ik gevoerd heb met mensen van de club, spelers van City die er al zijn en video’s die ik gezien heb, heb ik een goed beeld van NAC. Ik weet waar ik terecht kom. Deze stap is een weloverwogen keuze geweest."