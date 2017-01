Sevilla vraagt om schorsing voor Ramos vanwege gebaar na Panenka-goal

Sevilla heeft bij de competitieorganisator LFP aangedrongen op een schorsing voor Sergio Ramos. Dat meldt de club op de eigen website. De verdediger van Real Madrid kwam donderdag tot scoren via een 'Panenka-penalty' en hield vervolgens zijn handen langs zijn oren, terwijl een oorverdovend fluitconcert neerdaalde vanaf de tribunes van het Ramón Sánchez Pizjuán.

Ramos, die zijn loopbaan in 2003 begon bij Sevilla, vertelde na afloop van de Copa del Rey-wedstrijd (3-3) dat de supporters van Sevilla beledigende liederen zongen over zijn moeder. "Ik heb niemand oneerbiedig behandeld. Ik vroeg David Soria (keeper van Sevilla, red.) om mij te vergeven, want ik was niet de schuldige."

"Ik ben geen fan van het gedeelte supporters dat mijn moeder erbij haalde en mij vanaf de eerste minuut beledigde. Maar Sevilla blijft op de een of andere manier toch altijd mijn thuis." Het betoog van Ramos heeft Sevilla niet overtuigd. Wel meldt de Europa League-houder dat de beledigingen van de eigen aanhang scherp worden veroordeeld.