Go Ahead-spits De Kogel furieus na wissel: ‘Wat een schijtpubliek!’

Go Ahead Eagles kende vrijdagavond een teleurstellende competitiehervatting. De Deventenaren verloren in eigen huis van AZ (1-3) en zullen ook na speelronde achttien de rode lantaarn in de Eredivisie dragen. Leon de Kogel slaagde er opnieuw niet in te scoren en liet zijn onvrede merken bij zijn wissel.

De spits, die nog altijd wacht op zijn eerste competitietreffer dit seizoen, werd na twintig minuten spelen in de tweede helft gewisseld door trainer Hans de Koning en ging ziedend van het veld. De Kogel gaf opzichtig af op de supporters van zijn ploeg en schreeuwde hen de woorden 'wat een schijtpubliek!' toe.

Na de wedstrijd betuigde De Kogel spijt van zijn actie. "Nu ben ik natuurlijk afgekoeld. Het is denk ik ontzettend dom van mezelf", reageerde hij bij FOX Sports. "Ik had het niet moeten doen, excuses naar de supporters toe. Het was een stukje emotie. Het loopt bij mij nog niet helemaal zoals ik het zelf wil, maar mijn welgemeende excuses hiervoor."

Go Ahead leed in de eigen Adelaarshorst alweer zijn twaalfde nederlaag deze jaargang. Wout Weghorst en Alireza Jahanbakhsh (tweemaal) scoorden namens AZ, terwjl Jarchinio Antonia de eer redde voor de gastheren.