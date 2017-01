VVV-Venlo profiteert van puntverlies Jong Ajax, Oliseh debuteert met zege

VVV-Venlo heeft vrijdagavond de grip op de koppositie verstevigd. Bij de hervatting van de Jupiler League waren de Limburgers na een lange reis met 0-2 te sterk voor SC Cambuur, terwijl naaste belager Jong Ajax niet voorbij FC Emmen kwam (0-0). Bij Fortuna Sittard kende nieuwbakken trainer Sunday Oliseh een positief debuut, want hij won met 0-1 van hekkensluiter Achilles'29.

SC Cambuur - VVV-Venlo 0-2

VVV-Venlo besloot de eerste seizoenshelft als lijstaanvoerder van de Jupiler League en zetten zijn titelaspiraties kracht bij tegen Cambuur, dat slechts één keer had verloren in de laatste zeven duels voor de winterstop. Eerst strafte Johnatan Opoku slordig balverlies achterin bij de thuisploeg genadeloos af, waarna Nils Röseler in de blessuretijd van het eerste bedrijf voor een tweede Limburgse goal tekende. Cambuur probeerde het na rust wel, raakte via Tarik Tissoudali en Erik Bakker de lat, maar kon uiteindelijk niet voorkomen dat VVV met de overwinning aan de haal ging.

FC Emmen - Jong Ajax 0-0

In een gezapige eerste helft kwamen beide teams tot één noemenswaardige kans. Namens de beloften van Ajax raakte Ezra Walian de paal, terwijl Youri Loen zijn inzet geblokkeerd zag worden door Deyovaisio Zeefuik. Na de theepauze namen de ploegen iets meer initiatief, maar in veel kansen resulteerde dat niet. De grootste mogelijkheid was voor Emmen, maar Cas Peters zag zijn kopbal van de doellijn gehaald worden door een Ajacied. Jong Ajax behoudt de tweede plaats in de Jupiler League door de puntendeling; Emmen blijft twaalfde.

MVV Maastricht – Helmond Sport 2-0

MVV verloor deze jaargang pas tweemaal in eigen huis en was de bovenliggende partij in de eerste helft. Thomas Verheydt, Alessandro Cirann en Pieter Nys toonden zich ondernemend, maar zij stuitten allen op Helmond-doelman Ferhat Kaya. De bezoekers stelden daar weinig tegenover en slaagden er niet in om in de buurt van het vijandelijke doel te komen. MVV nam na rust in een tijdsbestek van twee minuten afstand van Helmond. Eerst benutte Ciranni op fraaie wijze een vrije trap, waarna Joeri Schroyen een voorzet van Kelechi Nwakali tot doelpunt promoveerde. MVV kreeg niet veel later via Verheydt een mogelijkheid op een derde treffer, maar de spits zag zijn inzet van de lijn weggehaald worden door Jordy Thomassen. De Maastrichtenaren komen op gelijke hoogte met Jong Ajax in puntenaantal.

Almere City - FC Volendam 2-2

Eerder dit seizoen schakelde Volendam de Almeerders uit in het toernooi om de KNVB Beker en het team van Jack de Gier was ongetwijfeld uit op revanche. Almere begon ook sterk en kwam binnen acht minuten aan de leiding, dankzij een fraai afstandsschot van Gaston Salasiwa. Het was het eerste Nederlandse doelpunt van het kalenderjaar 2017. Drie minuten voor rust kwam Volendam op gelijke hoogte via Kevin Visser en de bezoekers zochten zelfs met een voorsprong de kleedkamers op: Bert Steltenpool kopte raak. Almere had vervolgens moeite om de draad weer op te pakken, maar kwam toch langszij. Jeffrey Rijsdijk bepaalde de eindstand met een intikker.

FC Eindhoven - De Graafschap 2-1

Eindhoven had zijn laatste vier competitiewedstrijden in het eigen Jan Louwers Stadion gewonnen en kende ook tegen De Graafschap een voortvarende start. Eerst tikte Jari Vandeputte binnen nadat Filip Bednarek een rebound toeliet, waarna Rafael Uiterloo de voorsprong voor het elftal van Ricardo Moniz nog binnen het kwartier verdubbelde. De Graafschap, met nieuwbakken trainer Henk de Jong voor de eerste keer op de bank, herpakte zich echter en produceerde op slag van rust de aansluitingstreffer via Piotr Parzyszek, die raak kopte uit een voorzet van Nathaniel Will. Het was voor de Poolse aanvaller alweer zijn veertiende doelpunt dit seizoen. De Superboeren gingen op zoek naar de gelijkmaker en regen de kansen aaneen. Met name Youssef El Jebli was gevaarlijk, maar de middenvelder teisterde eerst het aluminium en vond even later doelman Ruud Swinkels op zijn weg. De sluitpost redde ook nog op een inzet van Alexander Bannink en hielp zijn ploeg daarmee aan de drie punten.

Achilles'29 - Fortuna Sittard 0-1

De ploeg van Eric Meijers staat troosteloos onderaan en wacht al sinds 19 augustus op een overwinning. Dat zal nog wel even zo blijven, ondanks dat de thuisploeg aanvankelijk nog goede kansen kreeg tegen de ploeg van de debuterende Oliseh. In de eerste 35 minuten kreeg Achilles twee aardige mogelijkheden om de score te openen en in de slotfase van de eerste helft trof Omid Popalzay de lat, terwijl keeper Robbert te Loeke een achterstand voorkwam. In het tweede bedrijf maakte Gavin Vlijter het verschil, na een blunder van diezelfde Te Loeke. Zodoende nam Fortuna de volle buit mee uit het ijskoude Groesbeek.

FC Den Bosch - Jong PSV 0-0

Het besneeuwde veld op De Vliert stond niet toe dat de wedstrijd om 20.00 uur begon, maar een halfuur later verschenen beide ploegen toch aan de aftrap. De eerste helft was geen lust voor het oog. PSV had een licht overwicht, maar kansen waren zeldzaam. Het tweede bedrijf was aantrekkelijker, maar ondanks kansen voor Joël Piroe, Kenneth Paal en Dante Rigo slaagde PSV er niet in om de score te openen. Het debuut van Justin Lonwijk in het betaald voetbal, zestien minuten voor tijd, was nog een hoogtepunt bij de nummer vijf van de Jupiler League. Even later liep keeper Luuk Koopmans echter een ogenschijnlijk ernstige blessure op.