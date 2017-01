AZ schrijft drie punten bij na bizarre slotfase in Deventer

AZ heeft het kalenderjaar 2017 afgetrapt met een overwinning op Go Ahead Eagles. Alireza Jahanbaksh was met twee doelpunten, waaronder een geweldige uithaal, die gevierde man in Deventer, al opende clubtopscorer Wout Weghorst de score: 1-3. De laatste drie doelpunten vielen in laatste minuten en Danny Makkelie kende twee penalty's toe in het tumultueuze slot. AZ klimt naar plek vier; Go Ahead blijft laatste.

Liverpool-huurling Pedro Chirivella maakte meteen zijn opwachting in de basis, maar alle ogen gingen uit naar Elvis Manu. De winteraanwinst mocht eveneens vanaf het eerste fluitsignaal beginnen en zorgde meteen voor dreiging bij zijn rentree in de Eredivisie. Met voorbereidende acties vanaf de zijkanten vermaakte hij het publiek en na zestien minuten probeerde Manu het zelf achter het standbeen langs. Hij trof de rug van Ridgeciano Haps. Die kan volgde kort na de grootste mogelijkheid van de eerste helft, die op naam kwam van Ben Rienstra.

De middenvelder kreeg de bal plots voor de voeten in het vijandelijke zestienmetergebied en had alle tijd voor een uithaal, maar maaide wild over. Na de aantrekkelijke openingsfase zakte het tempo in. Beide ploegen werden slordiger in balbezit; de meeste kansen waren voor Go Ahead, bijvoorbeeld via Rochdi Achenteh en Leon de Kogel. Anderzijds kwam de gastheer wel goed weg, toen Xandro Schenk hands maakte in het strafschopgebied. Makkelie vond het geen strafschop waard. Op slag van rust mocht Go Ahead opnieuw opgelucht ademhalen, toen Theo Zwarthoed redde op een kopbal van Muamer Tankovic.

Waar Go Ahead in het begin van de eerste helft de lakens uitdeelde, was het na de onderbreking AZ dat de klok sloeg. De openingsfase in de tweede helft kende echter weinig kansen en de treffer van Weghorst kwam dan ook enigszins uit de lucht vallen. Hij ontving de bal op de rand van het strafschopgebied van Jahanbaksh en zijn knal was Zwarthoed te machtig. Nadat Hans de Koning vanwege opmerkingen op de leiding naar de tribune werd verwezen door Makkelie, kreeg Darren Maatsen een goede kans op de 1-1. Sergio Rochet bracht redding.

Acht minuten voor tijd was hij opnieuw dichtbij. Stijn Wuytens haalde de bal voor de lijn weg. Met een schitterende uithaal was Jahanbakhsh verantwoordelijk voor de 0-2, maar daarmee was het Deventer verzet nog niet gebroken. De thuisclub kreeg een strafschop na een vermeende overtreding van Mattias Johansson op Randy Wolters in het strafschopgebied. Jarchinio Antonia benutte het buitenkansje, maar AZ bracht de marge toch terug tot twee. Jahanbakhsh mocht ook aanleggen vanaf elf meter en faalde evenmin.