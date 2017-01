Mata stelt verandering Mourinho vast: ‘Het is een andere omgeving’

Juan Mata kende zijn doorbraak in de Premier League in 2011 bij Chelsea en was gedurende zijn eerste twee seizoenen een van de sterkhouders op Stamford Bridge. In zijn derde jaar werd de middenvelder geconfronteerd met José Mourinho, die het niet zag zitten in de Spanjaard en hem in de winter verkocht aan Manchester United. Bij die club werkt het tweetal sinds afgelopen zomer weer samen.

"Hij is veranderd", vertelt Mata in gesprek met The Independent over zijn manager. "Het is een andere omgeving, een andere club en een andere selectie. Deze club heeft er altijd om bekend gestaan een bepaald soort voetbal te spelen, aanvallend voetbal. We doen dat en hij (Mourinho, red.) is tevreden met de optredens."

Mourinho maakt inmiddels regelmatig gebruik van Mata, die deze jaargang vijftien keer mocht opdraven in het keurkorps van United en daarin goed was voor vier treffers. Zondagmiddag wacht voor the Red Devils de topper in eigen huis tegen Liverpool, dat tweede staat in de competitie en een voorsprong van vijf punten verdedigt op zijn aartsrivaal.