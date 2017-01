Nederlands onderonsje op LFC TV: ‘Kun je net als ik een hattrick maken?’

Dirk Kuyt hoopt zondag op succes van zijn oude club Liverpool tegen Manchester United. De Katwijker speelt eerst met Feyenoord op bezoek bij Roda JC Kerkrade en later op de middag staat de Engelse kraker op het programma op Old Trafford. Kuyt doet een beroep op landgenoot Georginio Wijnaldum om bepalend te zijn.

Wijnaldum beantwoordde vrijdag ingestuurde vragen op clubkanaal LFC TV en kreeg ook een vraag van de routinier. "Ik ben blij om te zien dat je het goed doet, met een geweldig doelpunt tegen Manchester City", doelde Kuyt op de beslissende 1-0 in het duel op oudjaarsdag. "Ik wil graag weten of je uitkijkt naar de derby tegen Manchester United en of je een hattrick kunt maken, net als ik deed."

"Ik wens je het beste en zorg ervoor dat je de Mancs verslaat", concludeerde Kuyt. Wijnaldum, wiens ploeg niet won in de eerste drie officiële duels van 2017, beaamde dat hij inderdaad uitkijkt naar de topper. "Het is een grote wedstrijd. In oktober (0-0, red.) kon ik niet meedoen en sindsdien kijk ik er al naar uit. Ik was toen een beetje verdrietig, omdat het een van de grootste wedstrijden ter wereld is. Ik was geblesseerd, maar nu ben ik fit en krijg ik alsnog de kans om die wedstrijd mee te maken."