‘We hebben Arek Milik gemist, hij verdient het om terug te zijn’

Arek Milik maakte afgelopen zomer voor ruim dertig miljoen euro de overstap van Ajax naar Napoli en kende een voortvarende start in Napels. De spits scoorde zeven keer in zijn eerste negen optredens voor zijn nieuwe werkgever, maar werd in oktober vorig jaar teruggeworpen door een ernstige knieblessure. Milik herstelde echter voorspoedig en staat nu voor zijn rentree.

"Ik ben blij voor hem, hij is een jongen die het verdient", vertelt teamgenoot Elseid Hysaj aan Radio Kiss Kiss over de Poolse aanvaller. "Ik vond het vervelend voor hem dat hij geblesseerde raakte, maar zulke dingen gebeuren. Belangrijk is om jezelf op te rapen en terug te komen. We hebben Milik gemist, maar er zitten spelers op de bank die het team eveneens kunnen helpen."

Napoli is bezig aan een sterk seizoen. Het elftal van Maurizio Sarri staat derde in de Serie A en treft volgende maand Real Madrid in de achtste finale van de Champions League. "We moeten gefocust blijven op het winnen van wedstrijden en dan zullen we zien waar we aan het eind van het seizoen staan", besluit Hysaj.