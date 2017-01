Toekomst Costa bij Chelsea onzeker na ‘blazing row’

Diego Costa ontbreekt dit weekeinde in de wedstrijdselectie van Chelsea voor het uitduel bij Leicester City. De aanvaller is nog altijd niet hersteld van een blessure aan zijn onderrug, maar volgens Engelse media speelt er meer: manager Antonio Conte zou zijn bedenkingen hebben over de fysieke klachten van zijn vedette.

De Daily Mail meldt vrijdagavond dat Costa op zijn beurt vraagtekens plaatst bij de methodes die gehanteerd worden door de medische staf van Chelsea. Het akkefietje zou nu geëscaleerd zijn: de krant spreekt van een blazing row. De Spanjaard miste dit seizoen pas één competitieduel voor the Blues, maar kent een blessurerijk verleden. Vooral de hamstring van Costa staat bekend als kwetsbaar. Deze week zou het tot een aanvaring zijn gekomen.

Costa's huidige verbintenis op Stamford Bridge loopt nog door tot medio 2019 en Chelsea zou de topschutter, die in 2014 overkwam van Atlético Madrid, graag langer aan zich binden. Volgens geruchten zouden vertegenwoordigers van de 28-jarige spits momenteel echter in China zijn om daar te onderhandelen met enkele clubs over een miljoenentransfer.