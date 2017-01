Voormalig pupil springt op de bres voor Wenger: ‘Hij bracht de ’Arsenal way‘’

Lauren was aan het begin van deze eeuw zes seizoenen actief voor Arsenal en kende grote successen met de Londense club. De rechtervleugelverdediger won twee landstitels en drie driemaal de FA Cup, alvorens hij in 2006 naar Portsmouth verkaste en later zijn carrière afsloot bij Córdoba. Lauren volgt de verrichtingen van the Gunners nog altijd op de voet en is een fervent bewonderaar van Arsène Wenger.

De inmiddels 39-jarige Kameroener werkte bij Arsenal jarenlang samen met de Franse manager en wil niets weten van de toenemende kritiek op het functioneren van Wenger, die sinds 1996 de scepter zwaait bij de Engelse grootmacht. "Als men spreekt over de Arsenal way, moet je je afvragen wie die naar de club heeft gebracht. Het was Wenger. Dat vervangen zal heel moeilijk worden", waarschuwt Lauren vrijdag in gesprek met de Daily Mirror.

"Je zou de filosofie van de club moeten veranderen. Ze zouden het intern moeten bespreken. Als Wenger vertrekt, zou de club een heel andere richting in moeten slaan. Het zou het hele concept van de club veranderen. Je zou moeten proberen om zoals Real Madrid te worden, zeshonderd miljoen euro uit te geven en elke speler te kopen. Als je blijft aanhouden aan dezelfde filosofie, dan is Wenger de juiste man. Hij heeft zoveel bereikt", besluit de voormalig back.