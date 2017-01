Messi evenaart Koeman: ‘Als iemand mijn record moet breken, dan hij maar’

Lionel Messi is recentelijk op dreef voor Barcelona. De Argentijnse spelmaker verzilverde in drie achtereenvolgende wedstrijden een vrije trap en evenaarde daarmee het clubrecord van Ronald Koeman, die in de vorige eeuw zes seizoenen voor de Catalanen speelde en in totaal 26 keer succesvol aanlegde.

Messi verkeert de laatste weken in bloedvorm en de kans is aanzienlijk dat hij record van Koeman spoedig zal verbeteren. De huidige manager van Everton kan daar echter niet mee zitten. "Als iemand het moet doen, dan ben ik blij als dat Messi is", aldus Koeman in gesprek met Mundo Deportivo. "Barcelona is erg goed. Ze hebben Messi in het team en hij is een beslissende speler, de beste in de wereld."

De 53-jarige oefenmeester feliciteerde Messi na zijn doelpunt van afgelopen week tegen Athletic Club (3-1 winst) via social media. "Gefeliciteerd met het scoren van je 26ste vrije trap voor Barcelona, Leo Messi. Nog één om andermaal een record te breken."