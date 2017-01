Moyes woest na uitspraken Lens: ‘Schandalig respectloos als het zo is’

David Moyes spreekt schande van vermeende uitspraken van Jeremain Lens over Sunderland. De aanvaller wordt dit seizoen verhuurd aan Fenerbahçe en hoopt volgend seizoen niet terug te keren bij the Black Cats. "Ik wil graag jarenlang bij Fenerbahçe blijven. Een aantal zaken is makkelijker als Sunderland degradeert", zou Lens hebben gezegd volgens Engelse media.

"Ik vind het schandalig respectloos richting de club, waar hij onder contract staat", foetert Moyes in een reactie bij de BBC. "Het is niet goed te praten dat iemand van de club zoiets zegt. Het is een schande om dat te roepen over je club. Veel teamgenoten met wie hij heeft gespeeld, knokken iedere week met een kleine ploeg om ons in de Premier League te houden."

Of Lens ooit nog kan terugkeren bij Sunderland, weet de Schot niet. "Toen hij vertrok, dachten mensen: waarom laat je hem weggaan? Ik weet niet of iemand hem nu terug zou willen zien. Als de citaten echt zijn, zou het heel moeilijk worden om terug te keren. Wij hebben dertien miljoen pond voor hem betaald en ik kende zijn reputatie als speler. Ik dacht: we kunnen wel wat spelers en kwaliteit gebruiken."

"Maar ik zag vervolgens dingen waar ik over twijfelde", verklaart Moyes zijn beslissing om Lens op huurbasis te laten vertrekken. "Uiteindelijk zijn dit de keuzes die een manager moet maken. Soms word je bekritiseerd. Ik dacht dat we het zonder hem af konden. Ik heb maar een paar weken met hem doorgebracht, dus ik ging vooral af op wat ik van anderen hoorde. Ik kreeg advies van Paul Bracewell, Robbie Stockdale en Sam Allardyce. Ik wilde hem een kans geven, maar ik zag er niet genoeg in."