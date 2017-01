Ajax houdt sterkhouder binnenboord: ‘Dat mag je zwart op wit zetten’

Nemanja Gudelj en Riechedly Bazoer lieten Ajax deze winter achter zich, maar voor collega-middenvelder Davy Klaassen is een vertrek onbespreekbaar. De aanvoerder van de Amsterdammers belooft vrijdag voor de camera van AT5 dat hij deze transferperiode nergens heengaat. Hij hoopt dat zijn ploeggenoten er net zo over denken.

"Ja, ik blijf. Dat mag je zwart op wit zetten", beaamt Klaassen, dit seizoen goed voor zestien competitieduels en negen doelpunten. "Ik denk dat het duidelijk is dat iedereen de groep bijeen wil houden. Maar sommige jongens willen ook spelen. Dat begrijp ik ook van hun kant. Natuurlijk houd je ze het liefst erbij, maar uiteindelijk maakt iedereen zijn eigen keuze."

Volgens Klaassen hebben wisselspelers van Ajax vorig seizoen aangetoond dat ze toch belangrijk konden zijn, nadat basisklanten werden getroffen door blessures. Hij doet daarom een beroep op zijn ploeggenoten om bij Ajax te blijven, want de club kan volgens Klaassen veel bereiken als de kern bij elkaar blijft. "Als wij spelen zoals we kunnen, dan worden we kampioen. Daar ben ik van overtuigd."