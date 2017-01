Crystal Palace neemt Ghanees international over van Leicester City

Crystal Palace heeft zich versterkt met Jeffrey Schlupp. De linkspoot komt over van Leicester City en heeft een contract tot de zomer van 2021 getekend. Zaterdag is de aanwinst al inzetbaar voor het duel met West Ham United.

De 24-jarige Schlupp speelde vorig seizoen nog regelmatig onder manager Claudio Ranieri en had met in totaal 24 competitiewedstrijden een behoorlijk aandeel in de behaalde landstitel. Dit seizoen kwam hij echter niet verder dan één basisplaats en drie invalbeurten. Crystal Palace betaalt naar verluidt vijftien miljoen euro voor zijn komst.

Manager Sam Allardyce is blij met de komst van de Ghanees international, die het beste als linksback uit de voeten kan. “Hij is een getalenteerde en atletische speler waar ik al langere tijd bewondering voor heb”, zegt hij op de clubwebsite. “Hij voegt kracht en ervaring toe aan onze verdediging.”