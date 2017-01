Premier League-club informeert naar Van der Wiel

Nu het Chelsea niet lukt om Arturo Vidal naar Londen te halen, verlegt het de aandacht naar Dimitri Payet. The Blues hebben in de strijd om de Fransman concurrentie van Olympique Marseille, Liverpool, Arsenal en Manchester United. (The Sun)

West Ham United krijgt in de strijd om Robert Snodgrass concurrentie van West Bromwich Albion. The Hammers brachten al een verhoogd bod van 6,5 miljoen euro uit op de Schotse middenvelder van Hull City. (Daily Mirror)

Christian Benteke wordt in verband gebracht met een transfer naar West Bromwich Albion. De Belgische spits heeft daar zelf geen trek in en gaat iedere poging van Crystal Palace om hem te lozen blokkeren. (Daily Mirror)