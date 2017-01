Conte gelooft in toptalent: ‘Hij is het heden, maar vooral de toekomst’

Chelsea maakte op nieuwjaarsdag bekend dat Charly Musonda jr. het seizoen niet afmaakt bij Real Betis en terugkeert in Londen. Manager Antonio Conte liet vrijdag op de persconferentie weten veel vertrouwen te hebben in de linksbuiten.

“Charly is een grote belofte. Hij heeft de kwaliteiten om een geweldige speler te worden en daarom zou dit ook een goede kans voor hem kunnen zijn. Niet alleen voor hem, maar ook voor mij en de club”, aldus Conte, die daarmee doelt op de mogelijkheid dat Musonda tot de zomer aan het eerste elftal van Chelsea verbonden blijft.

“Als hij de komende vijf maanden hard werkt en laat zien dat hij het verdient om te spelen, dan staat hij erin. Ik zie in ieder geval het talent in hem en wil graag met hem werken. Ik constateer dat deze speler het heden is, maar vooral ook de toekomst”, besluit Conte. De twintigjarige Musonda moet zijn debuut voor Chelsea nog maken.