Slechtste start voor Barcelona sinds 2007/08; Ronaldo treft favoriete ploeg

Barcelona neemt het zaterdagmiddag op tegen Las Palmas en hoopt dan in te kunnen lopen op Sevilla en Real Madrid. De club uit Catalonië is met tien zeges in de eerste zeventien competitiewedstrijden bezig aan zijn slechtste seizoensstart sinds 2007/08. Cristiano Ronaldo neemt het met Real op tegen Sevilla en tegen Sevilla scoorde hij als bezoekende speler vaker dan tegen welke andere ploeg dan ook.