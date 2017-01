‘Het bod voor Depay was voor ons verre van redelijk’

José Mourinho heeft bevestigd dat Manchester United een bod op Memphis Depay heeft afgeslagen. Vrijdagochtend meldde de BBC al dat Olympique Lyon zich met een voorstel van vijftien miljoen euro op Old Trafford had gemeld.

“Of ik nieuws heb? Het nieuws is dat de aanbieding voor Depay verre van redelijk voor ons was. Op dit moment is hij daarom nog onze speler en als er tot het einde van de maand niets meer gebeurt, dan blijft hij een optie voor ons”, zo werd Mourinho tijdens de persconferentie geciteerd door onder meer Sky Sports.

De 22-jarige Depay is een ‘prioriteit’ voor Lyon, zo gaf trainer Bruno Génésio vrijdagmiddag toe: “Ik ben een fan. Hij is een complete, krachtige en fascinerende speler (...) Het is de bedoeling dat we hem zo snel mogelijk vastleggen.” Depay kwam dit seizoen pas 134 minuten in actie voor Man United.