‘Benfica veegt Chinees bod van vijftig miljoen euro resoluut van tafel’

Benfica heeft een bod van vijftig miljoen euro afgeslagen, zo meldt Record. Guangzhou Evergrande had dat bedrag naar verluidt over voor de 25-jarige spits Raúl Jiménez, maar zal dus met meer over de brug moeten komen. De vraagprijs van Benfica zou immers op zestig miljoen liggen.

Luis Filipe Vieira, de voorzitter van Benfica, is momenteel met superzaakwaarnemer Jorge Mendes in China om het over onder anderen Jiménez te hebben. De 48-voudig international van Mexico staat overigens niet alleen in de belangstelling van Guangzhou, want ook Liverpool zou serieuze interesse in hem hebben.

Jiménez speelde voor América en Atlético Madrid, alvorens hij in de zomer van 2015 de overstap maakte naar Benfica. Jiménez maakte tot dusverre 21 doelpunten in 64 officiële wedstrijden voor de vereniging uit Lissabon.