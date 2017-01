Eerste bod op Van Aanholt afgeslagen: ‘Hij is erg belangrijk voor ons’

Sunderland heeft een bod van Crystal Palace afgeslagen. The Eagles hadden naar verluidt acht miljoen euro over voor Patrick van Aanholt, maar manager David Moyes wil de 26-jarige linkerverdediger beslist niet laten gaan.

“Ik wil al mijn goede speler behouden en met hen verder bouwen. Van Aanholt is een erg belangrijke speler voor ons. Hij heeft het tot dusver erg goed gedaan”, zei Moyes op de persconferentie die in het teken stond van de competitiewedstrijd van aanstaande zaterdag tegen Stoke City.

Van Aanholt speelt sinds de zomer van 2014 voor Sunderland en staat in dienst van the Black Cats op negen doelpunten en negen assists in 92 officiële wedstrijden. Afgelopen donderdag meldde de Daily Mail overigens nog dat Crystal Palace elf miljoen zou hebben geboden op Van Aanholt.