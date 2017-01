ADO rekent op transfer: ‘Een unieke kans om in de Bundesliga te spelen’

Gervane Kastaneer ruilt ADO Den Haag in voor FSV Mainz. De transfer is nog niet rond, maar trainer Zeljko Petrovic liet vrijdag op de persconferentie aan De Telegraaf al weten dat de rechtsbuiten op weg is naar de Bundesliga.

“Als er vanavond een akkoord wordt bereikt, dan is Kastaneer weg. Het is voor hem een unieke kans om Bundesliga te spelen en voor de club om iets aan hem te verdienen”, aldus Petrovic. Voor de twintigjarige Kastaneer wordt het zijn eerste avontuur in het buitenland.

De jeugdinternational speelde in de jeugd bij onder meer SC Feyenoord en maakte zijn profdebuut bij FC Dordrecht. Hij maakte in de zomer van 2013 de overstap naar ADO en in het seizoen 2015/16 speelde Kastaneer op huurbasis voor FC Eindhoven.