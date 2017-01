Bosz kieskeurig op transfermarkt: ‘Een gerichte aankoop is al wat anders’

Ajax hervat de competitie zondag met een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Door de afwezigheid van een aantal buitenspelers mag Justin Kluivert hopen op zijn debuut in de Eredivisie. De zeventienjarige aanvaller is bij de wedstrijdselectie gehaald door Peter Bosz. De trainer van de Amsterdammers hoopt nog altijd op een versterking op de flank, maar sluit niet uit dat het seizoen wordt afgemaakt met de huidige spelersgroep.

Kluivert zat al eens bij de wedstrijdselectie en heeft zich op het trainingskamp in Portugal mogen bewijzen. Voorlopig wordt hij bij de A-selectie gehouden. "Nu even wel, omdat we wat personele problemen hebben”, zei Bosz vrijdag op een persconferentie. Ajax mist de geblesseerden Václav Cerny en Clement, terwijl Bertrand Traoré afwezig is door de Afrika Cup.

Bosz heeft er geen geheim van gemaakt dat hij graag een extra buitenspeler aan zijn selectie wil toevoegen. "Ik ben tevreden met deze groep. Of er een buitenspeler bij moet komen? Je moet wel de juiste speler vinden. Iemand voor twee wedstrijden halen, moet je niet doen. Stel dat Traoré er straks al in de eerste ronde uitvliegt en Václav snel weer fit is. Een gerichte aankoop, iemand die eerst een halfjaar kan wennen, is al wat anders, ook omdat we weten dat Traoré gehuurd is.”

Mogelijk maakt Tim Krul zondag zijn debuut in de Eredivisie. Eerste keus André Onana ontbrak vrijdag op de training. "Die was vandaag ziek. Ik weet niet hoe dat zaterdag ervoor staat. De dokter is bij hem geweest en hij is te ziek om vandaag te komen. Dolberg was dinsdag ziek en was woensdag alweer aanwezig. Als dat met André net zo kort is, kan hij gewoon spelen", aldus Bosz.