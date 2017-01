‘Cruijff denkt aan Pastoor als opvolger van Arveladze’

Sparta Rotterdam gaat mogelijk zonder Alex Pastoor de tweede seizoenshelft in. De trainer staat volgens ONE namelijk in de serieuze belangstelling van Maccabi Tel Aviv, dat onlangs oud-aanvaller Shota Arveladze op straat zette.

Sportief directeur Johan Cruijff heeft laten weten een lijst met kandidaat-trainers te hebben opgesteld en dat eigenaar Mitchell Goldhar nu een beslissing moet nemen. Naast Pastoor zijn ook onder anderen Cosmin Contra, Guy Luzon, Thomas Schaaf en John van den Brom in beeld. Laatstgenoemde werd in mei ook al eens in verband gebracht met Maccabi.

De vijftigjarige Pastoor is bezig aan zijn tweede seizoen bij Sparta en heeft er nog een contract tot de zomer van 2018. Hij was eerder werkzaam bij AZ, Slavia Praag, NEC, Excelsior, Jong Feyenoord, sc Heerenveen (assistent), AFC’34 en AZ Onder-19.