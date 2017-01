Ibrahimovic de beste van december, Premier League-record voor Conte

Zlatan Ibrahimovic en Antonio Conte zijn in de Premier League in de prijzen gevallen. Ibrahimovic is verkozen tot Speler van de Maand, Conte mag zich Trainer van de Maand noemen. Het is voor de derde keer dat de manager van Chelsea de prijs wint, in oktober en november was het ook al raak.

Ibrahimovic was vijf keer trefzeker in december en bracht zijn seizoenstotaal daarmee op twaalf. De 35-jarige Zweedse spits maakte de winnende treffer tegen Crystal Palace, scoorde twee keer tegen West Bromwich Albion en eenmaal tegen Sunderland. In november ging de prijs nog naar Chelsea-spits Diego Costa. Eden Hazard (Chelsea, oktober), Son Heung-Min (Tottenham Hotspur, september) en Raheem Sterling (Manchester City, augustus) wonnen de andere individuele prijzen.

Conte is de eerste trainer die erin slaagt om de prijs drie keer op rij te winnen. De Italiaan kreeg dit voor elkaar door zes overwinningen op rij in december. “Deze prijs toont aan dat we goed bezig zijn”, zegt de trainer op de website van de Premier League. “December was een mooie maand voor ons. We deden goede zaken op de ranglijst en hebben aan ons zelfvertrouwen gewerkt.”