Hull slaat dubbelslag met Niasse en Evandro, maar hoort ook slecht nieuws

Hull City heeft zich per direct versterkt met Oumar Niasse en Evandro. Eerstgenoemde komt tot aan het einde van het seizoen op huurbasis over van Everton, terwijl de dertigjarige Evandro voor een onbekend bedrag overkomt van FC Porto en een contract tot de zomer van 2019 heeft getekend. De hekkensluiter van de Premier League kondigt de komst van het tweetal op de clubwebsite aan.

Niasse werd in februari van vorig jaar voor 17,7 miljoen euro overgenomen van Lokomotiv Moskou. Manager Ronald Koeman zag het echter niet in hem zitten, waardoor hij dit seizoen op een zijspoor raakte. De 26-jarige spits hoopt zijn loopbaan bij the Tigers nieuw leven in te blazen.

Evandro is geen onbekende van Hull-trainer Marco Silva. De twee werkten al samen bij het Portugese Estoril. De aanvallende middenvelder speelde dit seizoen bij Porto geen rol van betekenis en moet een belangrijke rol gaan spelen bij de Engelse laagvlieger om degradatie te voorkomen.

Markus Henriksen, de aanvallende middenvelder die onlangs definitief werd overgenomen van AZ, zal zich op het einde van het seizoen moeten richten. Hij is in de EFL Cup tegen Manchester United geblesseerd geraakt aan zijn schouder en zal zeker twee tot drie maanden moeten toekijken.