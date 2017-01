‘We willen Memphis zo snel mogelijk vastleggen’

Een bod van vijftien miljoen euro van Olympique Lyon op Memphis Depay werd door Manchester United resoluut van tafel geveegd. Toch geven de Fransen niet zo snel op; trainer Bruno Génésio zegt op een persconferentie dat het vastleggen van de Nederlander zelfs een ‘prioriteit’ is.

Ver zit het bod van les Gones niet van de vraagprijs van Manchester United die in de media wordt genoemd, vanaan. The Red Devils zouden ongeveer zeventien miljoen willen ontvangen voor Depay, die al een tijdje mag vertrekken uit Engeland. Olympique Lyon is zeer geïnteresseerd in de 22-jarige buitenspeler.

Dat steekt trainer Génésio niet onder stoelen of banken. “Ik ben een fan. Hij is een complete, krachtige en fascinerende speler”, zegt de Franse oefenmeester over Depay. “Memphis is een speler van wie ik een prioriteit heb gemaakt. Het is de bedoeling dat we hem zo snel mogelijk vastleggen.”